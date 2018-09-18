В Чечне на границе с Ингушетией ликвидировали трех боевиков

На Северном Кавказе на границе Чечни и Ингушетии ликвидированы трое вооруженных людей с самодельными взрывными устройствами.

Как сообщил "РГ" источник в силовых структурах, боестолкновение между сотрудниками войск Национальной гвардии и тремя боевиками произошло в Ачхой-Мартановском районе Чеченской Республики недалеко от реки Фортанга.

- Уничтожены три бандита, пострадавших и погибших среди личного состава нет, - отметил источник.

Личности преступников установлены. У них обнаружили три автомата Калашникова, гранаты и самодельные взрывные устройства.