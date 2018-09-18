Жителя Кисловодска осудили за попытку стать боевиком в Сирии

В Кисловодске завершился судебный процесс над местным жителем, который попытался уехать в Сирию и вступить в незаконное бандформирование. Об этом в среду сообщили в объединенной пресс-службе судов Ставропольского края.

В декабре 2014 года осужденный решил вступить в ряды незаконного вооруженного формирования на территории Сирии. Чтобы достать деньги для поездки в ближневосточную страну, он продал свой автомобиль, а вырученные деньги потратил на то, чтобы перебраться через турецко-сирийскую границу. Но когда преступник покидал Россию, его задержали на границе с Грузией и Северной Осетии в пункте пропуска Верхний Ларс.

В итоге кисловодчанина судили по части 1 статьи 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и части 2 статьи 208 "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем". Кисловодский городской суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и с последующим ограничением свободы сроком на один год.

Сам же подсудимый свою вину признал, но давать показания отказался. А на решение суда подана апелляционная жалоба.