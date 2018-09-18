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18.09.2018 17:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Калининграде семилетний ребенок поселился на заброшенной стройке

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)

В Калининграде полицейские нашли семилетнего мальчика, который сбежал от пьющих родителей. Первоклассник боялся возвращаться домой и провел ночь на заброшенной стройке, сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Сообщение о пропаже маленького Матвея поступило в отдел полиции вчера, 17 сентября, около 20.30. Школьника искал весь личный состав полиции. Сотрудники ПДН, уголовного розыска, патрульные полицейские обследовали местность, проверяли ближайшие дворы, детские площадки, открытые подъезды и подвалы.

Фото: Михаил Почуев/ТАСС
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Мальчика нашли на рассвете внутри недостроенного здания. Он пытался заснуть на матрасе, который кто-то выбросил, и сильно замерз.

- Ребенка сразу доставили в отдел полиции, накормили, напоили горячим чаем, - рассказывает начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая. - Сейчас он находится в детской областной больнице. Мальчика осматривают врачи, и он уже приветливо улыбается, будто и не было бессонной холодной ночи. Дальнейшее место пребывания Матвея определят органы опеки.

К родителям ребенок не вернется. Полицейские выяснили, что мать и отец злоупотребляют алкоголем, а у мальчика нет элементарных вещей, необходимых для нормальной жизни и учебы. Из-за этого первоклассник неоднократно пропускал уроки в школе. Сейчас сотрудники ПДН собирают документы, необходимые для ограничения родителей Матвея в родительских правах.

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