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18.09.2018 15:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Астрахани директор осуждена за падение футбольных ворот на ребенка

Текст: Николай Грищенко

В Астраханской области решением суда директор школы села Джанай, где летом прошлого года футбольные ворота упали на ребенка, признана виновной по статье 293 УК России - "халатность".

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"В ходе судебных разбирательств установлено, что директор школы длительное время не принимала мер по ремонту ворот для мини-футбола. В результате ворота упали на одного из школьников. От полученных травм восьмилетний ребенок впал в кому, и его здоровью оказался нанесен тяжкий вред", - сообщили "РГ" в прокуратуре региона.

По факту ЧП сотрудниками областного управления СК России было возбуждено уголовное дело.

Приговором суда директору школы назначено два года лишения свободы условно. Кроме того, она лишена права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в образовательных учреждениях.

Кстати

В марте 2017 года в Астраханской области во время товарищеского матча между командами школьников Приволжского и Харабалинского районов футбольные ворота упали на 11-летнего мальчика. В результате удара перекладины ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область
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