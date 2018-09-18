В Симферополе по решению суда закрыли торговый центр "Берг"

В Симферополе за нарушения норм пожарной безопасности закрыт торговый центр "Берг". Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Республике Крым.

Приставы опечатали торговый центр по решению Алуштинского городского суда, куда соответствующий иск подала республиканская прокуратура. Основаниями для приостановки деятельности торгового центра стали нарушения пожарной безопасности при эксплуатации здания, представляющие реальную угрозу жизни людей. Когда собственники здания устранят выявленные недочеты, ТЦ продолжит работу

ТЦ "Берг" площадью 5000 квадратных метров был открыт в центре Симферополя в 2016 году. В трехэтажном здании расположены многочисленные магазины.

Ранее по требованию МЧС и прокуратуры в Симферополе была на время приостановлена работа крупных торгово-развлекательных центров "FM", "Южная Галерея", "Новацентр", "Палас" и "Куб". А всего по республике закрывались до устранения нарушений 26 ТРЦ и других объектов. Так по сей день закрыт "Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького". Среди самых распространенных нарушений - неудовлетворительное состояние эвакуационных выходов, автоматических систем оповещения и пожарной сигнализации, а также элементарное несоблюдение правил пожарной безопасности работниками.