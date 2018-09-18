Новости

Послов Нидерландов и Швейцарии вызвали в МИД РФ 20:32
Скандал омрачил межкорейский саммит в Пхеньяне 20:27
Шойгу: У РФ достаточно сил для поисковой операции на месте крушения Ил-20 20:22
Путин напомнил Нетаньяху о нарушении Израилем суверенитета Сирии 20:18
Путин: Операции ВВС Израиля нарушают суверенитет Сирии 19:58
Гарик Харламов сообщил о смерти своего отца 19:52
В Симферополе по решению суда закрыли торговый центр "Берг" 19:48
Небензя предупредил о провокациях "Белых касок" в Идлибе 19:46
СК опубликовал видео дарения ребенка в омском аэропорту 19:45
УАЗ открыл первый дилерский центр в Ливане 19:24
Путин поддержал передачу Чечне нефтяной компании 19:06
Лидеры Юга и Севера Кореи подарили друг другу карту и картину 18:55
Нетаньяху выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ил-20 18:46
Индекс Мосбиржи поднялся впервые в истории выше 2400 пунктов 18:44
Ким Чен Ын накормил Мун Чжэ Ина супом из акульих плавников 18:39
Обувной бренд Jog Dog перезапустил интернет-магазин в России 18:38
В режиссерском дебюте Панина сыграют Джигурда и звезда "Зеленого слоника" 18:10
В Москве пройдет инвестиционный форум по недвижимости PROESTATE 2018 18:08
В Краснодаре во время пожара погиб двухлетний мальчик 17:52
Петербуржцам покажут незавершенные фильмы Александра Расторгуева 17:49
Центр Москвы перекроют в воскресенье из-за марафона 17:48
В Петербурге два здания эвакуировали из-за звонков об угрозе взрывов 17:38
Вышел русский трейлер "Капитана Марвел" с Бри Ларсон 17:37
В Саудовской Аравии обнаружен объект возрастом 100 тысяч лет 17:27
Эксперт сравнил развитие транспортной системы Москвы и городов США 17:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Назван действенный способ снизить стоимость полисов КАСКО
Назван действенный способ снизить стоимость полисов КАСКО
Что покупатель квартиры может потребовать у застройщика
Что покупатель квартиры может потребовать у застройщика
Как дешево помыть машину и сэкономить
Как дешево помыть машину и сэкономить
18.09.2018 19:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Симферополе по решению суда закрыли торговый центр "Берг"

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Симферополе за нарушения норм пожарной безопасности закрыт торговый центр "Берг". Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Республике Крым.

Аксенов пообещал в сентябре снести скандальный ТЦ в Симферополе

Приставы опечатали торговый центр по решению Алуштинского городского суда, куда соответствующий иск подала республиканская прокуратура. Основаниями для приостановки деятельности торгового центра стали нарушения пожарной безопасности при эксплуатации здания, представляющие реальную угрозу жизни людей. Когда собственники здания устранят выявленные недочеты, ТЦ продолжит работу

ТЦ "Берг" площадью 5000 квадратных метров был открыт в центре Симферополя в 2016 году. В трехэтажном здании расположены многочисленные магазины.

Ранее по требованию МЧС и прокуратуры в Симферополе была на время приостановлена работа  крупных торгово-развлекательных центров "FM", "Южная Галерея", "Новацентр", "Палас" и "Куб". А всего по республике закрывались до устранения нарушений 26 ТРЦ и других объектов. Так по сей день закрыт "Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького".  Среди самых распространенных нарушений - неудовлетворительное состояние эвакуационных выходов, автоматических систем оповещения и пожарной сигнализации, а также элементарное несоблюдение правил пожарной безопасности работниками.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Российский Ил-20 сбит в Сирии
Путин поддержал передачу Чечне нефтяной компании
Китай введет новые пошлины на товары из США
В сирийском Идлибе появится новая система безопасности
Минздрав готов рассмотреть возможность введения сухого закона