Названа причина смерти школьника в Екатеринбурге

Следственный комитет Свердловской области обнародовал сегодня предварительную причину смерти пятиклассника одной из екатеринбургских гимназий. Напомним, мальчик скоропостижно скончался днем 17 сентября после резкого ухудшения самочувствия.

"Точную причину смерти установит судмедэкспертиза, но возможно ребенок скончался из-за заболевания, признаков медикаментозного отравления нет", - сообщил пресс-секретарь ведомства Александр Шульга.

Как ранее писала "РГ", в понедельник на шестом уроке один из учеников сказал учительнице, что у него сильно болит голова. Педагог отправила его в медпункт, сотрудник которого вызвал врачей. К сожалению, до больницы мальчик не добрался: он скончался в карете "скорой помощи".

Обстоятельства, которые привели к гибели ребенка, расследуют правоохранительные органы.

По информации областной прокуратуры, семья школьника благополучная, сам он был отличником. Урока физкультуры, на котором он мог бы получить приведшую к смерти травму, в расписании в тот день не было.