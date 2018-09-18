В Екатеринбурге пассажирский автобус сбил женщину

Пассажирский автобус сбил женщину на Привокзальной площади в Екатеринбурге. От полученных трав пострадавшая скончалась.

Авария с участием автобуса 053 маршрута случилась в понедельник в половине седьмого утра. Пострадавшая 1975 года рождения переходила дорогу в неположенном месте. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу, но пасти не удалось.

Как сообщили агентству РИА Новости в отделе пропаганды городского ГИБДД, водитель автобуса имел стаж всего один месяц. В отношении него возбуждено уголовное дело.