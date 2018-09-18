В Тюменской области пьяный водитель сбил подростков, погибла девочка

В селе Шишкина Вагайского района Тюменской области нетрезвый мужчина сбил группу подростков. 13-летняя девочка от полученных травм скончалась.

Авария случилась накануне около девяти вечера. Школьники шли по краю проезжей части на улице Зеленой, не оборудованной тротуарами.

"По предварительным данным, 30-летний водитель хэтчбека Priora, проезжая мимо детей, резко подал в их сторону. Подростки успели отскочить, но одну из девочек он задел - она погибла", - рассказала "РГ" официальный представитель региональной Госавтоинспекции Анжела Борисова.

Шофер бросил машину на месте происшествия и ушел домой. Когда к нему нагрянули полицейские, он был пьян. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.