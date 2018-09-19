Под Тверью на школьной экскурсии ребенку проткнули глаз

В Тверской области во время школьной экскурсии ребенок получил травму. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным регионального следственного управления СК РФ, инцидент произошел весной: группа четвероклассников из города Калязина с их родителями и классным руководителем по договору с туристической фирмой приехали на остров Спировский, где для детей были приготовлены развлечения. В частности, ребята метали дротики в закрепленные на волейбольной сетке разноцветные шары.

- 10-летняя девочка метнула дротик и попала им в правый глаз ровесника, который не успел отойти от шаров и искал там ранее брошенный им дротик. Мальчик получил проникающее ранение глазного яблока, - рассказала официальный представитель регионального СУ СК Валерия Павлова.

По мнению следствия, травмирование ребенка свидетельствует об оказании услуг по экскурсионному обслуживанию, не соответствующих нормам безопасности жизни или здоровья потребителей. Поэтому Кашинский межрайонный следственный отдел по результатам доследственной проверки возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Установление всех обстоятельств произошедшего продолжается.