Моряки ТОФ почтили память экипажа сбитого в Сирии Ил-20

Военнослужащие Тихоокеанского флота почтили минутой молчания память экипажа российского самолета Ил-20, потерпевшего крушение над Средиземным морем.

Она прошла в 18:00 по местному времени во всех подразделениях на Камчатке.

- В воинских частях и на кораблях приспустили государственные и Андреевские военно-морские флаги, - рассказал "РГ" начальник пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

Напомним, Ил-20 попал под обстрел ПВО Сирии вечером 17 сентября. Самолет был сбит ракетой комплекса С-200. В результате погибли 15 российских военнослужащих.