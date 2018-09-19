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19.09.2018 07:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровском крае во время сплава по реке погиб мужчина

Текст: Дина Непомнящая

В районе поселка Сулук Верхнебуреинского района во время сплава четырех туристов по реке Урми перевернулась лодка одного из мужчин. Он погиб на месте.

Фото: depositphotos.com
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Остальные члены группы не смогли продолжить маршрут и вызвали спасателей. Наземным транспортом добраться к месту происшествия оказалось невозможно. На помощь вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра.

"По словам родственников, участники сплава - жители Биробиджана. Перед выходом на маршрут группа не прошла регистрацию", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край ДФО Еврейская АО Биробиджан
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