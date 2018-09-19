В Приморье нашли всех сбежавших из спецшколы подростков

Следственные органы следственного комитета РФ по Приморскому краю начали доследственную проверку по факту побега 23 подростков из специальной школы закрытого типа для детей и подростков с девиантным поведением, расположенной в Уссурийске.

Как сообщает пресс-служба регионального СК РФ, в настоящее время все беглецы найдены.

Побег произошел 18 сентября. Школу самовольно покинули 23 подростка от 11 до 17 лет. Девятерых их них нашли только сегодня.

В ведомстве подчеркивают, что во время проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.