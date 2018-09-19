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19.09.2018 10:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье нашли всех сбежавших из спецшколы подростков

Текст: Анна Бондаренко

Следственные органы следственного комитета РФ по Приморскому краю начали доследственную проверку по факту побега 23 подростков из специальной школы закрытого типа для детей и подростков с девиантным поведением, расположенной в Уссурийске.

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Как сообщает пресс-служба регионального СК РФ, в настоящее время все беглецы найдены.

Побег произошел 18 сентября. Школу самовольно покинули 23 подростка от 11 до 17 лет. Девятерых их них нашли только сегодня.

В ведомстве подчеркивают, что во время проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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