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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе обвиняемого во взятке прокурора оставили под стражей

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Верховный суд Башкирии решил оставить под стражей обвиняемого во взяточничестве 44-летнего прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина. Таким образом оставив без удовлетворения апелляционную жалобу стороны защиты.

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10 сентября 2018 года Рамиля Гарифуллина задержали с поличным при получении взятки на сумму свыше пяти миллионов рублей. На следующий день в отношении него возбудили уголовное дело по статье "Получение взятки, совершенное в особо крупном размере". Еще через сутки прокурору предъявили обвинение, а Кировский районный суд Уфы по ходатайству следователей избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца.

- Сейчас проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия для того, чтобы установить все обстоятельства совершенного преступления и выявить иные эпизоды преступной деятельности обвиняемого. Кроме того, устанавливается имущество, нажитое преступным путем, - уточнили в следственном управлении СК РФ по Башкирии.

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