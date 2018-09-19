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19.09.2018 18:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Следователи начали поиск зачинщиков беспорядков в селе КБР

Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)

В Кабардино-Балкарии проводят доследственную проверку по факту беспорядков в селении Кенделен в Эльбрусском районе республики.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР, 18 сентября неизвестные остановили участников конного похода на гору Канжал, который проходил в честь 310-летия Канжальской битвы.

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На место прибыли сотрудники республиканского МВД и росгвардейцы, в их задачи входило не допустить столкновения сторон.

- Неустановленные лица, отказавшись выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, применили физические насилие в отношении представителей власти, а также пытались спровоцировать столкновение сторон, в том числе размещая в социальных сетях недостоверную информацию о происходящем, а также призывая к возбуждению ненависти и вражды по признаку национальности, - рассказали в пресс-службе Следственного управления СК России по Кабардино-Балкарии.

Сейчас следователи устанавливают зачинщиков беспорядков, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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