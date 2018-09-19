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19.09.2018 14:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пострадавшие в ДТП с автобусом на Кубани получат выплаты по страховке

Текст: Евгения Семизарова (Краснодарский край)

Пассажиры автобуса, попавшего в ДТП в Ленинградском районе Краснодарского края, могут рассчитывать на выплаты по страховке. Национальный союз страховщиков ответственности (НССО) подтвердил наличие действующего договора.

Фото: Антон Валагин/РГ
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Для того чтобы получить страховые выплаты, потерпевшие должны написать заявление в страховую компанию. К нему необходимо приложить следующие документы: паспорт или любой документ, удостоверяющий личность, справку от перевозчика о произошедшей аварии, а также заключение из больницы с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности.

- Размеры выплат зависят от вида травмы и степени ее сложности. Например, за перелом бедра положена выплата от 80 до 300 тысяч рублей, за переломы конечностей - от 60 до 300 тысяч. При этом минимальная травма - ушибы или ссадины - оценивается в одну тысячу рублей. За несколько травм выплаты суммируются в пределах двух миллионов рублей, - сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности Игорь Юргенс.

Как писала "РГ", крупная авария произошла поздно вечером 16 сентября. Туристический автобус, который двигался из Анапы в Ярославль, вылетел с трассы. В машине находились около 40 человек. В больницу отправили 22 человека, в том числе двоих детей.

На водителя автобуса, попавшего в аварию в Ленинградском районе, составили четыре протокола. Его могут лишить прав.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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