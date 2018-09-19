Пьяный житель Кубани угрожал сбросить ребенка с вышки сотовой связи

В Гулькевическом районе Краснодарского края полицейские сняли мужчину и 9-летнего мальчика с вышки сотовой связи.

Согласно информации пресс-службы ГУ МВД региона, в дежурную часть позвонил местный житель и рассказал, что в селе Отрадо-Кубанское на одну из станций связи взобрался взрослый с ребенком. Мужчина вел себя неадекватно: кричал и угрожал столкнуть мальчика вниз. Именно плач и крики о помощи ребенка, привлекли внимание людей.

На место происшествия выехали полицейские, медики и представители районной администрации. Как выяснилось, злоумышленником оказался 30-летний мужчина - житель села, который после размолвки со своей подругой поднялся на платформу вышки вместе с ее сыном.

- Сотрудники полиции вступили с мужчиной в переговоры. Спустя несколько часов старшему оперуполномоченному ОКОН Отдела МВД России по Гулькевичскому району удалось убедить гражданина спуститься с вышки и отпустить мальчика. Несовершеннолетний был госпитализирован в районную больницу с подозрением на переохлаждение. Злоумышленник также был доставлен в медицинское учреждение для проведения освидетельствования, которое подтвердило наличие в его крови алкоголя, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас в отношении мужчины составили несколько административных протоколов по ст. 20.21 и 20.1 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения и мелкое хулиганство). По решению суда его арестовали на 15 суток. Одновременно решается вопрос о возбуждении уголовного дела.