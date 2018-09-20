В Южно-Сахалинске число отравившихся шаурмой выросло до 35

В Сахалинской области с 16 по 19 сентября число отравившихся шаурмой выросло с 23 до 35 человек. Среди них - двое несовершеннолетних.

"Предположительно, при вспышке задействован пищевой путь передачи", - сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

По предварительным результатам лабораторных исследований, причиной инфекции стали возбудители норовирус и сальмонелла. Эпидрасследование выявило в кафе на Пограничной улице областного центра, где приобретали закуску все пострадавшие, многочисленные нарушения санитарного законодательства. Материалы для приостановления деятельности точки общепита направлены в суд.

Как сообщалось ранее, это первый за пять лет случай массового отравления некачественной шаурмой, зафиксированный в Южно-Сахалинске.