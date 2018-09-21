Новости

Под Калининградом нашли янтарный "Камень мира" 13:43
В Мурманске выбрали врио главы города 13:35
Женщинам в России разрешат работать водителями грузовиков и машинистами 13:29
Младен Иванич: Лавров прекрасно разбирается в боснийских проблемах 13:26
В Якутии актера госпитализировали после нокаута на сцене 13:23
Жителя Саратовской области осудили на 23 года за убийство ребенка 13:19
Ленин и Гитлер конкурируют за должность мэра в Перу 13:09
В деле о пытках в ярославской ИК появились новые потерпевшие 13:03
Запад Крыма защитили дивизионом С-400 12:58
Агуэро подписал новый контракт с "Манчестер Сити" 12:57
В деле об убийстве девушек в Карелии появилась новая пострадавшая 12:56
В Волгограде монтажной пеной залили кроссовер за 1,5 млн рублей 12:55
ФАС выступила против возможного ограничения госзакупок иностранных вин 12:55
Видео: В Подмосковье задержаны торговцы наркотиками через интернет 12:49
Tesla отправили на кладбище 12:42
Вандалам увеличат штрафы из-за шашлыков на Медном всаднике 12:35
Крупнейшие экспортеры продали валюту на 16,6 млрд долларов 12:25
В Якутии нашли тела двух пропавших рыбаков 12:18
Экс-главе МЧС Кузбасса продлили арест по делу "Зимней вишни" 12:17
В Уфе ребенка травмировали во время игры в детском саду 12:12
Китай сделал США представление из-за санкций за сотрудничество с РФ 12:09
Сотрудникам БЕЛТА объявлена Благодарность Лукашенко 12:05
МИД подсчитал число санкций США против России 11:55
Президент Вьетнама умер от редкого неизлечимого вируса 11:54
В зоопарк Екатеринбурга привезли первого орангутана 11:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как предотвратить взрывы бытового газа в домах
Как предотвратить взрывы бытового газа в домах
В Гидрометцентре рассказали, какой будет предстоящая зима
В Гидрометцентре рассказали, какой будет предстоящая зима
Год литературы: Угадай осеннюю мелодию
Год литературы: Угадай осеннюю мелодию
21.09.2018 13:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии актера госпитализировали после нокаута на сцене

Текст: Оксана Грибанова

В Якутске исполнитель главной роли в спектакле "Чучуна" Алгыс Николаев во время репетиции боевой сцены получил травму головы, после чего его экстренно госпитализировали, отменив представление до середины октября.

Фото: depositphotos.com
Под Ярославлем на съемках сериала "СМЕРШ" погиб актер массовки

Как передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на руководство театра коренных малочисленных народов Севера, Алгыс Николаев получил глубокий нокаут.

По словам директора учреждения, инцидент произошел из-за того, что в театре слишком "маленькая сцена, которая не предназначена для активных боевых сцен".

После случившегося актеру понадобились серьезные обследования. Сейчас его здоровью ничто не угрожает.

Между тем спектакль, который должен был состояться 20 сентября, перенесен на неопределенный срок. По предварительным данным, он состоится после 10 октября. Деньги за билеты возвращены зрителям.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД подсчитал число санкций США против России
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной президента Вьетнама
Правительство одобрило повышение МРОТ‍
Меркель пренебрегла приветствием с Терезой Мэй
Минобороны подтвердило подлинность документов по ракете MH17