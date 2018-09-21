В Якутии актера госпитализировали после нокаута на сцене

В Якутске исполнитель главной роли в спектакле "Чучуна" Алгыс Николаев во время репетиции боевой сцены получил травму головы, после чего его экстренно госпитализировали, отменив представление до середины октября.

Как передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на руководство театра коренных малочисленных народов Севера, Алгыс Николаев получил глубокий нокаут.

По словам директора учреждения, инцидент произошел из-за того, что в театре слишком "маленькая сцена, которая не предназначена для активных боевых сцен".

После случившегося актеру понадобились серьезные обследования. Сейчас его здоровью ничто не угрожает.

Между тем спектакль, который должен был состояться 20 сентября, перенесен на неопределенный срок. По предварительным данным, он состоится после 10 октября. Деньги за билеты возвращены зрителям.