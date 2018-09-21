В Оренбуржье замначальника колонии заподозрили в применении насилия

Замначальника исправительной колонии №3 УФСИН по Оренбургской области Евгений Матицын стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в превышении должностных полномочий и применении насилия.

Об этом сообщил в пятницу Следственный комитет по региону.

По данным следствия, в августе текущего года 37-летний офицер, находясь при исполнении своих служебных обязанностей в колонии города Новотроицка, скрыл факт дезорганизации деятельности учреждения.

Кроме того, с января 2015-го по август 2016 года подозреваемый, действуя с другими сотрудниками колонии, совершил противоправные действия в отношении осужденных. Это было сделано, чтобы склонить их к сотрудничеству с администрацией исправительного учреждения и скрыть недостатки в работе.

Уголовное дело возбуждено по части 1 и пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий и превышение должностных полномочий с применением насилия).

Расследование продолжается.