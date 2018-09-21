В Уфе ребенка травмировали во время игры в детском саду

Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы организовала проверку в одном из частных детских садов, где, по информации ряда СМИ, пострадал полуторагодовалый ребенок.

По предварительным данным, это произошло в конце августа. После возвращения из детского садика мать обнаружила у малышки на лице и теле многочисленные укусы. Она сразу же обратилась к врачам. Журналистам воспитательница сказала, что дети играли в "Дождик", и когда все разбежались, часть ребят упали на малышку. Известно, что после этого воспитателя уволили.

- В ходе проверки надзорное ведомство намерено оценить законность деятельности детского сада, соблюдение требований к обеспечению безопасности пребывания детей, - уточнили в прокуратуре Башкирии.