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21.09.2018 08:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омске беглого экс-министра осудили за махинации с землей

Текст: Наталья Граф (Омск)
Центральный районный суд Омска вынес приговор экс-министру имущественных отношений региона Вадиму Меренкову. Чиновника осудили за причинение крупного ущерба Омску и Омской области.

Имуществом региона и города Меренков вместе с высокопоставленными коллегами распоряжались по собственному усмотрению. При тотальном дефиците земли для многодетных и других омских льготников "лакомые" наделы уплывали в частные руки. А социально незащищенным слоям населения, о чем неоднократно писала "РГ", власти предлагали строиться на территории бывших военных полигонов и в болотистой местности.

Фото: depositphotos.com
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Экс-министр имущественных отношений Вадим Меренков попал под уголовное преследование одним из первых. Однако ему даже не успели предъявить обвинение. Когда запахло жареным, чиновник отправился на больничный и вылетел из города на лечение в столичную клинику. А затем скрылся из нее в неизвестном направлении. Беглеца объявили в международный розыск. О его местонахождении не было известно более двух лет.

В сентябре 2016 года Вадим Меренков лично пришел с повинной в Следственный комитет.

Ему были предъявлены обвинения в совершении восьми преступлений, предусмотренных статьями 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий" и 293 УК РФ "Халатность". Однако впоследствии второе уголовное дело, связанное с махинациями с имуществом "Омск Водоканала", прекратили - в связи с истечением срока давности.

- По данным следствия, в 2008-2012 годах Меренков, будучи первым заместителем директора департамента имущественных отношений администрации города, совместно с бывшим директором департамента имущественных отношений Юрием Гамбургом, незаконно предоставил в собственность аффилированным лицам 26 земельных участков общей площадью 5,5 га якобы "под огороды". По заниженной стоимости, - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова. - Помимо этого, один земельный участок площадью более 21 га был отдан коммерческой организации практически за копейки.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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В дальнейшем эти земельные участки были реализованы другим физическим лицам по цене, значительно превышающей первоначальную стоимость, под строительство коттеджей. В результате на территории микрорайона Чукреевка вырос элитный поселок. А бюджетам Омской области и города был причинен ущерб в размере более 200 миллионов рублей.

Отметим, что Меренков самостоятельно обратился в следственные органы. Его соучастники уже отбыли в колонии назначенное им наказание и вышли на свободу условно досрочно. Где скрывался все это время чиновник, до сих пор неизвестно. Однако вину в совершении преступления он так и не признал, мер по возмещению ущерба не принял.

Между тем Центральный районный суд счел его вину полностью доказанной и приговорил Меренкова к четырем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на 2,5 года.

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