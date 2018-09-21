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21.09.2018 18:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК возбудил дело после гибели десятилетнего мальчика в Дагестане

Следователи Республики Дагестан возбудили уголовное дело по ч 2 ст 109 УК РФ (причинение смерти вследствии ненадлежащего исполнения профобязанностей) после смерти 10-летнего мальчика, которому стало плохо во время пребывания в оздоровительном лагере. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

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По данным ведомства, трагедия произошла 13 сентября. Один из воспитанников оздоровительного детского лагеря республики неоднократно обратился к  медикам центра с жалобами на головную боль и тошноту. Специалисты медпункта провели ему промывание желудка, а также снабдили ребенка лекарствами. Ночью мальчику стало хуже, и он был госпитализирован. Спустя несколько часов он умер в больнице.

Следователи выясняют точные причины смерти несовершеннолетнего. Проводится опрос родственников мальчика и других воспитанников детского центра. Специалистам ведомства также предстоит выяснить, насколько полно и качественно медиками была оказана помощь погибшему ребенку.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан
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