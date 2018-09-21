На Урале школьник травмировал сверстника выстрелом из пистолета

В городе Копейске Челябинской области произошло ЧП в одной из школ. Травму головы получил 13-летний подросток. По предварительным данным, в пострадавшего из пневматического пистолета выстрелил сверстник, сообщили в пятницу в ГУ МВД региона.

- Инцидент произошел сегодня около двух часов дня на школьном дворе. При невыясненных обстоятельствах 14-летний подросток ранил из пневматического пистолета 13-летнего ученика, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - К счастью, врачи серьёзных травм не диагностировали. Речь идет об ушибе и ссадине на лбу ребенка.

В происшествии разбираются сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних, городская прокуратура и СК. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства, в том числе дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц учебного заведения, ответственных за обеспечение режима безопасности детей на учебных занятиях, отметили в следственном ведомстве региона.