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21.09.2018 16:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале школьник травмировал сверстника выстрелом из пистолета

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В городе Копейске Челябинской области произошло ЧП в одной из школ. Травму головы получил 13-летний подросток. По предварительным данным, в пострадавшего из пневматического пистолета выстрелил сверстник, сообщили в пятницу в ГУ МВД региона.

В Ингушетии школьник ранил себя из пистолета

- Инцидент произошел сегодня около двух часов дня на школьном дворе. При невыясненных обстоятельствах 14-летний подросток ранил из пневматического пистолета 13-летнего ученика, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - К счастью, врачи серьёзных травм не диагностировали. Речь идет об ушибе и ссадине на лбу ребенка.

В происшествии разбираются сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних, городская прокуратура и СК. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства, в том числе дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц учебного заведения, ответственных за обеспечение режима безопасности детей на учебных занятиях, отметили в следственном ведомстве региона.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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