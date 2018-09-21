Сбежавшего из колонии курганца нашли в Самаре

Сбежавшего из колонии-поселения в поселке Иковка 26-летнего жителя Курганской области задержали в Самаре, сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН.

Напомним, молодой человек был осужден за разбой на четыре года. Второго августа он самовольно покинул рабочее место, находящееся в гараже. УФСИН предупреждало, что он может скрываться в пригороде Кургана. Дачников просили быть осторожнее. За информацию о местонахождении беглеца было объявлено вознаграждение 20 000 рублей.

По данным ведомства, сейчас в отношении осужденного идет проверка, материалы будут переданы в следственные органы Самары.