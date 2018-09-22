СК проверит информацию о похищении владельцев жилья в центре Москвы

Следователи Москвы разбираются с очередным случаем мошенничества с элитным жильем. Речь может идти еще и о похищении его владельцев.

Поводом для такой проверки послужил репортаж, накануне показанный по одному и телеканалов. В коммунальной квартире на Остоженке проживала пенсионерка и ее сын. Женщине принадлежали две комнаты в "трешке". По некоторым данным, стоимость жилья колеблется от 50 до 70 млн рублей. У сына ранее была своя квартира, но он ее продал и перебрался к матери.

Некоторое время назад в доме появилась некая предпринимательница из Санкт-Петербурга. Соседям она представилась родственницей пенсионерки и ее сына. А свой приезд в Москву объяснила заботой об этих людях. Вскоре она вывезла пожилую женщину и ее сына якобы на лечение.

Соседей встревожил тот факт, что вскоре после этого в квартире начался большой ремонт. Причем делают его в отсутствии хозяйки, тем более что никаких известий о владельце квартиры не было. Опасаясь за пенсионерку и ее сына, соседи обратились в правоохранительные органы.

Между тем известно, что квартира уже переоформлена на другое лицо. Нотариус, оформлявший сделку, имел дело не с владелицей жилья, а с ее сыном. Местонахождение обоих сейчас неизвестно.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка по сообщению средств массовой информации о возможном похищении и мошеннических действиях, совершенных в отношении пожилой жительницы столицы и ее сына", - заявила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова​​​. Она добавила, что жильцы дома опасаются за жизнь и здоровье соседей, поскольку уверены: пенсионерку и ее сына похитили квартирные рейдеры с целью завладеть их дорогостоящей недвижимостью.

Иванова сообщила, что в рамках проверки следователи проведут комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе дадут правовую оценку действиям всех лиц, причастных к совершению сделки по отчуждению квартиры. По результатам этой проверки будет принято процессуальное решение.