Новости

Пострадавшего в горах КЧР туриста вертолетом доставили в Черкесск 11:38
США продлили срок завершения сделок с En+ и "Русалом" 11:34
В Дагестане сгорела сельская школа 11:23
СК проверит информацию о похищении владельцев жилья в центре Москвы 11:09
В Уссурийске появился памятник погибшему в Сирии генералу Асапову 10:56
ВОЗ: Алкоголь убивает более 3 миллионов человек в год 10:54
Сборная России поздравила Головина с первым матчем за "Монако" 09:56
В Иране во время военного парада произошел теракт 09:46
В Хабаровском крае открылся Форум молодых семей 09:16
Климкин озвучил пункты "тайного" западного плана по Донбассу 08:50
Российские военные в Сирии подарили воспитанникам детдома игрушки 08:38
CNBC: Подводный флот России - угроза для США 08:05
Почти 30 человек отравились контрафактным алкоголем в Малайзии 07:55
Фигуристка Евгения Медведева стала второй на турнире в Канаде 07:21
Экс-глава МИД Польши призвал к улучшению отношений с Россией 06:50
На Камчатке отметят 100-летие создания 22-й мотострелковой дивизии 06:15
Хакер из Латвии получил срок в США за создание программы-шпиона 06:00
В бухте Аякс во Владивостоке произошел пожар 05:31
Трое детей пострадали от удара током на железной дороге в Адыгее 05:25
Марию Бутину перевели на общий режим содержания в тюрьме США 04:48
Видео с актером Хоакином Фениксом в образе Джокера появилось в Сети 04:23
Аналитики США подсчитали ущерб от урагана "Флоренс" 04:17
Польский телеканал уволил сотрудника за фото Дуды с Трампом 03:44
ООН: Йемену грозит гуманитарная катастрофа 03:31
Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП в Курганской области 03:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как предотвратить взрывы бытового газа в домах
Как предотвратить взрывы бытового газа в домах
В Гидрометцентре рассказали, какой будет предстоящая зима
В Гидрометцентре рассказали, какой будет предстоящая зима
Год литературы: Угадай осеннюю мелодию
Год литературы: Угадай осеннюю мелодию
22.09.2018 11:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК проверит информацию о похищении владельцев жилья в центре Москвы

Текст: Юрий Гаврилов

Следователи Москвы разбираются с очередным случаем мошенничества с элитным жильем. Речь может идти еще и о похищении его владельцев.

Поводом для такой проверки послужил репортаж, накануне показанный по одному и телеканалов. В коммунальной квартире на Остоженке проживала пенсионерка и ее сын. Женщине принадлежали две комнаты в "трешке". По некоторым данным, стоимость жилья колеблется от 50 до 70 млн рублей. У сына ранее была своя квартира, но он ее продал и перебрался к матери.

В Москве арестован организатор сети подпольных казино

Некоторое время назад в доме появилась некая предпринимательница из Санкт-Петербурга. Соседям она представилась родственницей пенсионерки и ее сына. А свой приезд в Москву объяснила заботой об этих людях. Вскоре она вывезла пожилую женщину и ее сына якобы на лечение.

Соседей встревожил тот факт, что вскоре после этого в квартире начался большой ремонт. Причем делают его в отсутствии хозяйки, тем более что никаких известий о владельце квартиры не было. Опасаясь за пенсионерку и ее сына, соседи обратились в правоохранительные органы.

Между тем известно, что квартира уже переоформлена на другое лицо. Нотариус, оформлявший сделку, имел дело не с владелицей жилья, а с ее сыном. Местонахождение обоих сейчас неизвестно.

Четверо с топорами ограбили пассажиров такси в Москве

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка по сообщению средств массовой информации о возможном похищении и мошеннических действиях, совершенных в отношении пожилой жительницы столицы и ее сына", - заявила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова​​​. Она добавила, что жильцы дома опасаются за жизнь и здоровье соседей, поскольку уверены: пенсионерку и ее сына похитили квартирные рейдеры с целью завладеть их дорогостоящей недвижимостью.

Иванова сообщила, что в рамках проверки следователи проведут комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе дадут правовую оценку действиям всех лиц, причастных к совершению сделки по отчуждению квартиры. По результатам этой проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Правительство Следственный комитет (СК) Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Иране во время военного парада произошел теракт
Польский телеканал уволил сотрудника за фото Дуды с Трампом
Видео инсценировки химической атаки в Идлибе появилось в Сети
Скончалась поэтесса и переводчица Зинаида Миркина
Климкин озвучил пункты "тайного" западного плана по Донбассу