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22.09.2018 18:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Дону три человека погибли в аварии с грузовиком

Текст: Ирина Поволоцкая (Ростов-на-Дону)

В Аксайском районе Ростовской области при столкновении грузовика с легковым автомобилем погибли три человека. По информации ГУ МВД по Ростовской области, жертвами страшного ДТП стали водитель и пассажиры легковушки.
При столкновении двух автобусов под Воронежем погибли пять человек

Предварительно причиной аварии стало то, что водитель КамАЗа, не уступив дорогу ВАЗ-2110, начал разворот. В результате легковушка влетела под колеса грузовика, и у тех, кто в ней находился, просто не было шансов. Среди погибших один ребенок.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции.

Между тем, по информации ГИБДД РФ, за минувшие сутки на дорогах России произошло 381 ДТП, жертвами которых стали 39 человек.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область
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