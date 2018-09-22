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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Трое детей пострадали от удара током на железной дороге в Адыгее

Трое 12-летних мальчиков - жителей поселка Энем - получили электротравмы на железнодорожной станции "Энем-1" в Тахтамукайском районе Адыгеи.

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Гуляя вечером по железной дороге, подростки решили залезть на вагон-цистерну, где их и ударило током. Удар был такой силы, что мальчиков отбросило на насыпь, сообщает ТАСС, ссылаясь на Краснодарское линейное управление МВД России на транспорте.

Дети были госпитализированы в краевую клиническую больницу Краснодара. Один мальчик получил 80% ожогов тела, у его друзей - по 15%. Пострадавшие находятся в шоковом состоянии. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея
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