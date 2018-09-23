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23.09.2018 12:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кемерове обнаружили скрывавшегося 25 лет дезертира

Текст: Оксана Грибанова

В Кемерове обнаружили 47-летнего дезертира из города Зеленогорска Красноярского края, скрывавшегося 25 лет от правосудия.

Фото: depositphotos.com
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Об этом сообщили в краевом управлении МВД РФ. В полиции пояснили, что сибиряк в 1994 году самовольно покинул место службы по призыву и скрылся в неизвестном направлении. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

Мужчину разыскивали долгие годы, периодически приостанавливая и возобновляя уголовное дело - данные о местонахождении мужчины постоянно менялись.

Найти сибиряка удалось только в августе текущего года. За давностью преступления дело в его отношении прекратили.

Мужчине через родственников предложили легализовать свое положение. В итоге зеленогорец признал вину и сам обратился в следственные органы.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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