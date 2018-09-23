Школьник пытался поджечь пятиклассника с ДЦП в Петербурге

В Санкт-Петербурге 14-летний школьник напал на пятиклассника, страдающего ДЦП. Он облил 11-летнего пострадавшего горючим и поднес к нему огонь. Ребенок не пострадал, так как успел сбросить загоревшийся рюкзак.

По предварительной информации, нападавший ранее являлся другом пострадавшего. Школьники поссорились, после чего девятого сентября на мальчика было совершено нападение с использование электрошокера, а через несколько дней нападавшие измазали ребенку лицо краской.

Инцидент с поджогом произошел на Планерной улице Северной столицы, передает ТАСС. Правоохранительные органы Санкт-Петербурга проводят расследование.