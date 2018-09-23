В Петербурге иномарка сбила двух женщин на пешеходном переходе

Во Фрунзенском районе Петербурга автомобиль Kia Optima сбил двух женщин на пешеходном переходе. В результате наезда одна пострадавшая погибла, вторая была госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

По данным агентства, авария произошла в 16.00 по московскому времени вблизи станции метро "Международная". По предварительным данным, за рулем иномарки сидела 25-летняя девушка.

По факту ДТП сейчас проводится проверка. Выясняются все обстоятельства трагедии.

