На Кубани туристов ударило током во время катания на аттракционе

Южное следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку по факту травмирования мужчины и женщины на береговой линии Черного моря в Краснодарском крае во время катания на аттракционе.

- Инцидент произошел вечером в субботу, 22 сентября. Молодая пара каталась на парашюте на пляже Черного моря в поселке Джубга Туапсинского района Краснодарского края, во время буксировки парашюта сильным порывом ветра отдыхающих откинуло на линию электросети. В результате они получили электротравмы и упали на землю, - рассказали в ведомстве.

По данным правоохранителей, пострадавших незамедлительно доставили в Туапсинскую районную больницу №2 поселка Новомихайловский.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.