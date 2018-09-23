В Ростове водитель сбил на перекрестке беременную женщину с ребенком

Беременная женщина с трехлетним ребенком пострадали в ДТП на пересечении улиц Таганрогской и Стрелковой в Ростове. 27-летний водители KIA RIO сбил их, когда они переходили дорогу.

Как сообщили "РГ" в управлении МВД по Ростовской области,ЧП произошло накануне вечером в 18.15. У женщины серьезно пострадали ноги. Ребенок от удара потерял сознание, но видимых травм у него не было. Их госпитализировали в ближайшую городскую больницу. При этом самому водителю тоже потребовалась медицинская помощь - от полученного стресса у него "прихватило" сердце. Он также потерял сознание, когда выходил из машины.

В полиции уточнили, что авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе. Сейчас ГИБДД проводит соответствующие экспертизы.