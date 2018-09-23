В Волгограде задержан рецидивист, взявший в заложники мать с ребенком

В Дзержинском районе Волгограда задержан местный житель, который накануне взял в заложники женщину и ее малолетнего сына, избил их, а также угрожал зарезать.

ЧП произошло накануне вечером. Сначала мужчина выгнал из дома своих пожилых родителей, а сам заперся в доме с женщиной и ее ребенком, которые пришли в гости, сообщает "Интерфакс". Мужчина был пьян и даже не мог сформулировать свои требования. При этом он угрожал заложникам ножом и, по предварительным данным, сильно их избил.

Прибывшие на место полицейские оценили обстановку и приняли решение взять дом штурмом. Спецоперация прошла успешно - мама и ее ребенок не пострадали, а злоумышленник был задержан и доставлен в отделение полиции. Выяснилось, что ранее он уже неоднократно был судим.

Освобожденная семья находится в больнице. У обоих многочисленные травмы от побоев. Учитывая тяжесть совершенных преступлений, рецидивисту грозит немалый тюремный срок.