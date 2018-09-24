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Рубрика: Происшествия

Генпрокуратура выявила нарушения в области охраны памятников

Генеральная прокуратура выявила многочисленные нарушения законодательства в области охраны памятников археологии в деятельности Минкультуры России и Института археологии РАН.

В связи с этим шесть должностных лиц Минкультуры и Института археологии привлечены к дисциплинарной ответственности.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Как сообщается на сайте ГП, Минкультуры не на должном уровне осуществляло регулирование порядка передачи обнаруженных археологических предметов в госчасть Музейного фонда. Кроме того, министерство не соблюдало требования закона к аттестации экспертов по проведению госэкспертизы, выдаче разрешений на проведение археологических работ.

Что касается Института Археологии РАН, то он допустил нарушения при подготовке документов на проведение археологических исследований, госэкспертизы, популяризацию результатов археологических исследований и архивное хранение научных материалов.

По результатам рассмотрения представлений приняты меры по устранению нарушений. Так, организована разработка отсутствующих нормативно-правовых актов в сфере археологии, ужесточен контроль за сроками и порядком рассмотрения заявлений на выдачу разрешений на проведение археологических работ.

Напомним, что в начале сентября ГП пресекла нарушения в деятельности государственной публичной научно-технической библиотеки России. По итогам прокурорской проверки стало известно, что более восьми миллионов отечественных и иностранных документов ГПНТБ хранятся в помещениях, не отвечающих санитарным требованиям и правилам пожарной безопасности.

Происшествия Правосудие Правительство Генеральная прокуратура Правительство Министерство культуры Охрана и продажа памятников
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