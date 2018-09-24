В Угличе Mercedes с туристами врезался в музей

В Угличе за десять дней планируют восстановить музей, в здание которого врезался автомобиль.

В правительстве Ярославской области рассказали, что инцидент произошел 22 сентября около трех часов дня. Автомобиль Mercedes под управлением туриста из столицы влетел на скорости в террасу угличского музея быта на Успенской площади.

По предварительной версии, 47-летнему мужчине внезапно стало плохо, он потерял контроль над машиной и вместо педали тормоза нажал на газ. В результате иномарка на полной скорости выехала на площадь, сбила ограждения и врезалась в деревянное строение. В этот момент в музее находилась тургруппа из 34 человек. Никто из них не пострадал: экскурсоводы вывели людей через запасной выход. Пешеходы тоже не пострадали.

Водителя в тяжелом состоянии доставили в реанимацию Угличской ЦРБ. Его жена и дочь, находившиеся в машине, также госпитализированы. У них нет серьезных повреждений.

По словам главы Угличского муниципального района Анатолия Курицина, музей городского быта - один из интереснейших объектов в городе. Приняты меры по охране и консервации здания на ближайшие дни. Поставлена задача устранить повреждения музейного здания в десятидневный срок.