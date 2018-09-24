У жителей Приморья изъяли части амурского тигра на 23 млн рублей

Фрагменты 19 амурских тигров нашли пограничники у двух жителей приморского Лесозаводска. Помимо этого, у них были обнаружены шкуры, кости и внутренние органы медведя, части тела изюбря, восемь краснокнижных живых дальневосточных черепах, более 30 корней женьшеня и около пяти килограммов необработанного янтаря.

- По статье "Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биоресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ" возбудили уголовные дела, - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе погрануправления ФСБ по Приморскому краю.

По оценке экспертов, общая сумма ущерба, причиненная нарушителями только убийством тигров, превысила 23 миллиона рублей.

Сообщается, что один из браконьеров является иностранцем.