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24.09.2018 11:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

У жителей Приморья изъяли части амурского тигра на 23 млн рублей

Текст: Дина Непомнящая

Фрагменты 19 амурских тигров нашли пограничники у двух жителей приморского Лесозаводска. Помимо этого, у них были обнаружены шкуры, кости и внутренние органы медведя, части тела изюбря, восемь краснокнижных живых дальневосточных черепах, более 30 корней женьшеня и около пяти килограммов необработанного янтаря.

Фото: depositphotos.com
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- По статье "Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биоресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ" возбудили уголовные дела, - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе погрануправления ФСБ по Приморскому краю.

По оценке экспертов, общая сумма ущерба, причиненная нарушителями только убийством тигров, превысила 23 миллиона рублей.

Сообщается, что один из браконьеров является иностранцем.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Амурский тигр
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