В Приморье в ДТП погибли подросток и женщина

На 35-м километре автодороги Уссурийск - Пограничный - Госграница столкнулись легковой автомобиль и КАМАЗ. Об этом сообщается на сайте УМВД по Приморскому краю.

По информации правоохранительных органов, легковушку вел 30-летний мужчина. Он не убедился в безопасности маневра и выехал на полосу встречного движения. За рулем грузовика был 24-летний водитель.

В салоне легковой машины во время происшествия было четыре человека, в том числе 14-летняя девочка. Несовершеннолетняя ехала на переднем сидении, не пристегнувшись ремнем безопасности. Она и 32-летняя женщина погибли в ДТП.

Водителя и другую женщину-пассажира отправили в больницу с травмами различной степени тяжести. Стаж вождения виновника аварии - девять лет. В 2018 году он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

По факту ДТП проводится проверка.