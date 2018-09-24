В Башкирии трое мужчин погибли в погребе

В Кушнаренковском районе Башкирии трое мужчин погибли в погребе, куда складывали урожай. Проверку по этому факту начал Дюртюлинский межрайонный следственный отдел СКР по Башкирии.

По данным ведомства, несчастный случай произошел 23 сентября в садовом товариществе "Весна" Кушнаренковского района. Следователи установили, что накануне хозяин погреба решил его просушить и разжег в нем дрова. При этом крышка погреба оставалась закрытой.

На следующий день после уборки урожая 38-летний племянник хозяина участка спустился в погреб и начал складывать там мешки с картофелем. Мужчине стало плохо, и он потерял сознание. Сосед, помогавший убирать мешки, спустился в погреб, но почувствовав, что задыхается, успел выбраться и позвонил в скорую. На помощь к лежавшему на дне погреба мужчине поспешили его 68-летний отец и 87-летний хозяин участка. Но обратно подняться они уже не смогли. Все трое погибли.

- Предположительная причина смерти - отравление окисью углерода. Материал проверки находится на особом контроле руководства следственного управления СКР по Башкирии. Сейчас проводятся проверочные мероприятия, назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам доследственной проверки, после установления всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение, - уточнили в следственном управлении СКР по Башкирии.