В Саратовской области утонули два пассажира катера

В Саратовской области на реке Песчанка перевернулся катер "Казанка". В результате ЧП утонули два человека.

Инцидент произошел в районе села Квасниковка вечером в субботу.

Как сообщает ГУ МЧС по региону, на маломерном судне находилось три человека: две женщины и мужчина. Одной из пассажирок удалось выплыть, ее спасли проезжавшие мимо рыбаки.

В результате поисковой операции на следующий день были обнаружены тела двух утонувших.

- Обстоятельства происшедшего выясняются, по факту гибели людей правоохранительные органы проводят проверку, - уточнили в пресс-службе ведомства.