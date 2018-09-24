В Саратовской области утонули два пассажира катера

В Саратовской области на реке Песчанка перевернулся катер "Казанка". В результате ЧП утонули два человека.
Инцидент произошел в районе села Квасниковка вечером в субботу.
Как сообщает ГУ МЧС по региону, на маломерном судне находилось три человека: две женщины и мужчина. Одной из пассажирок удалось выплыть, ее спасли проезжавшие мимо рыбаки.
В результате поисковой операции на следующий день были обнаружены тела двух утонувших.
- Обстоятельства происшедшего выясняются, по факту гибели людей правоохранительные органы проводят проверку, - уточнили в пресс-службе ведомства.