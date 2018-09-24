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24.09.2018 10:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратовской области в ДТП погибли пять человек

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Балаковском районе Саратовской области утром в понедельник при столкновении легкового автомобиля и грузовика погибли пять человек.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области
В Иркутске в ночном ДТП погибли три человека

По данным областного управления ГИБДД, ДТП произошло недалеко от села Быков Отрог.

Столкнулись Renault Logan и грузовая "Газель". Водитель легкового автомобиля и четыре женщины-пассажирки погибли на месте. Шофер грузовика госпитализирован. Сотрудникам областной службы спасения пришлось извлекать тела погибших из покореженного салона, используя специальное оборудование.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и столкнулся с грузовиком.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область
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