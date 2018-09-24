Снег погубил урожай в четырех районах Бурятии

Правительство Бурятии подсчитывает ущерб от снегопада, который с 19 по 20 сентября побил оставшийся на полях урожай. Сильнее всего пострадали Бичурский, Кяхтинский, Тарбагатайский и Мухоршибирский районы, сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.

По предварительным данным властей, общая площадь полей сельскохозяйственных культур, пострадавших от снегопада составляет 22,3 тысячи гектаров.

- Самая сложная ситуация в Бичурском и Кяхтинском районах. В Кяхтинском уничтожены посевы зерновых почти на 7,8 тысячах гектаров, а в Бичурском - 7,3 тысячи. Сейчас в них работает делегация минсельхозпрода республики для изучения положения дел, - рассказал представитель профильного ведомства Бурятии.

В правительстве республики не исключают введение режима ЧС в связи с гибелью урожая. Все будет зависеть от оценки ущерба. Если он составит более пяти миллионов рублей, то у властей есть возможность объявить режим ЧС регионального уровня.