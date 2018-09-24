В Иркутске в ночном ДТП погибли три человека

Смертельная авария произошла на мосту в Иркутске в два часа ночи по местному времени. Ее жертвами стали три человека, сообщает ГУ МВД по региону.

- 23-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Caldina, следуя по мосту в направлении Ленинского района, не справился с управлением и допустил столкновение с попутно движущейся автомашиной Toyota Vista. От удара Caldina вылетела на полосу встречного движения и столкнулась с Toyota Allex, - рассказали в полиции об обстоятельства произошедшего.

По информации правоохранителей, предполагаемый виновник ДТП - водитель автомобиля Caldina скрылся с места происшествия. Его нашли позже и доставили для освидетельствования в медицинское учреждение. В МВД полагают, что мужчина находился за рулем в нетрезвом состоянии.

Как сообщили в ГУ МВД по Иркутской области, в результате ДТП, 27-летний пассажир автомашины Toyota Allex от полученных травм погиб на месте происшествия, а 35-летний водитель, скончался позже в больнице. В карете скорой помощи не приходя в сознание умер пассажир Toyota Caldina. Его не успели довезти до больницы.

В связи с аварией полиция начала проверку по результатам которой будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.