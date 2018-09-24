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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сибири уборщица лечила пациентов из-за нехватки врачей

Текст: Оксана Грибанова

В селе Ара-Иля Дульдургинского района Забайкальского края уборщица фельдшерско-акушерского пункта лечила пациентов, пока фельдшер была в отпуске.

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Об этом сообщает "Чита.Ру", ссылаясь на распоряжение заместителя главного врача центральной районной больницы.

Узнав о таком положении дел, негодующие местные жители обратились в прокуратуру. Особенно возмутило людей то, что уборщица ставила пациентам уколы и делала перевязки.

По последним данным, в руководстве больницы решили привлечь заместителя главврача к дисциплинарной ответственности. Также был составлен график выездов медработников из ЦРБ в село.

В прокуратуре пояснили, что будут добиваться для ответственных за нарушение лиц более строгого наказания.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Забайкальский край
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