В Сибири уборщица лечила пациентов из-за нехватки врачей

В селе Ара-Иля Дульдургинского района Забайкальского края уборщица фельдшерско-акушерского пункта лечила пациентов, пока фельдшер была в отпуске.

Об этом сообщает "Чита.Ру", ссылаясь на распоряжение заместителя главного врача центральной районной больницы.

Узнав о таком положении дел, негодующие местные жители обратились в прокуратуру. Особенно возмутило людей то, что уборщица ставила пациентам уколы и делала перевязки.

По последним данным, в руководстве больницы решили привлечь заместителя главврача к дисциплинарной ответственности. Также был составлен график выездов медработников из ЦРБ в село.

В прокуратуре пояснили, что будут добиваться для ответственных за нарушение лиц более строгого наказания.