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24.09.2018 11:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье 14-летний мальчик погиб от удара током

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Георгиевском городском округе Ставропольского края подросток залез на трансформатор и получил смертельный удар током. Об этом в понедельник сообщили в краевом следственном управлении СК РФ.

Трое детей пострадали от удара током на железной дороге в Адыгее

Трагедия произошла вечером 18 сентября в селе Краснокумском. 14-летний мальчик гулял с друзьями, когда решил покрасоваться перед сверстниками и залезть на трансформатор. В один из моментов он схватился за оголенной провод под высоким напряжением, и его ударило током. Друзья побежали за помощью, но подросток уже скончался.

Сейчас по факту случившегося краевое следственное управление СК РФ проверяет обстоятельства случившегося, в том числе устанавливает лиц, ответственных за технику безопасности при эксплуатации трансформатора, а также выясняет условия жизни и воспитания погибшего мальчика.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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