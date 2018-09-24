На Ставрополье 14-летний мальчик погиб от удара током

В Георгиевском городском округе Ставропольского края подросток залез на трансформатор и получил смертельный удар током. Об этом в понедельник сообщили в краевом следственном управлении СК РФ.

Трагедия произошла вечером 18 сентября в селе Краснокумском. 14-летний мальчик гулял с друзьями, когда решил покрасоваться перед сверстниками и залезть на трансформатор. В один из моментов он схватился за оголенной провод под высоким напряжением, и его ударило током. Друзья побежали за помощью, но подросток уже скончался.

Сейчас по факту случившегося краевое следственное управление СК РФ проверяет обстоятельства случившегося, в том числе устанавливает лиц, ответственных за технику безопасности при эксплуатации трансформатора, а также выясняет условия жизни и воспитания погибшего мальчика.