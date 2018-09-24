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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье обнаружили три тонны поддельных сигарет

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

Полицейские Ставропольского края обнаружили крупное производство фальсифицированных сигарет. Из подпольного цеха изъяли три тонны готовой продукции на общую сумму в 50 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: depositphotos.com
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Контрафакт производили на бывшем асфальтобетонном заводе в Изобильненском районе. Там же находилось оборудование и сырье для производства. Всего правоохранители изъяли 3 тонны табака, около 250 тысяч пачек сигарет нескольких марок, 450 рулонов сигаретной бумаги, пять станков и другое оборудование для производства и упаковки табачной продукции.

- Как показало исследование, специальные акцизные марки выполнены кустарным способом, - сказала представитель МВД.

Подозреваемый в организации подпольного бизнеса уже задержан, им оказался житель Ставрополя. Возбуждено уголовное дело по статье 327.1 УК РФ "изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование".

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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