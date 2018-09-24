На Ставрополье обнаружили три тонны поддельных сигарет

Полицейские Ставропольского края обнаружили крупное производство фальсифицированных сигарет. Из подпольного цеха изъяли три тонны готовой продукции на общую сумму в 50 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Контрафакт производили на бывшем асфальтобетонном заводе в Изобильненском районе. Там же находилось оборудование и сырье для производства. Всего правоохранители изъяли 3 тонны табака, около 250 тысяч пачек сигарет нескольких марок, 450 рулонов сигаретной бумаги, пять станков и другое оборудование для производства и упаковки табачной продукции.

- Как показало исследование, специальные акцизные марки выполнены кустарным способом, - сказала представитель МВД.

Подозреваемый в организации подпольного бизнеса уже задержан, им оказался житель Ставрополя. Возбуждено уголовное дело по статье 327.1 УК РФ "изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование".