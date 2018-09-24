На Кипре утонул капитан сборной Петербурга по подводной охоте

Капитан сборной Петербурга по подводной охоте Андрей Турухано утонул на Кипре. Сейчас близкие спортсмена собирают средства для транспортировки тела в Россию.

Как сообщает федерация фридайвинга России на своей странеце в Facebook, трагедия произошла во время подводной охоты.

По данным РИА Новости, 46-летний спортсмен совершил погружение без кислородного баллона в районе пляжа Лара на полуострове Акамас.

Турухано смог подняться на поверхность, знаками показал находящейся в лодке супруге, что его самочувствие ухудшилось и потерял сознание. Спортсмена вытащили из воды отдыхающие. Его госпитализировали в больницу в Пафос, где он скончался. Причиной смерти Турухано кипрские врачи назвали асфиксию.