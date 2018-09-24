В Петербурге диспетчер "скорой" заплатит за поздний приезд врачей

В Петербурге осудили диспетчера станции "скорой помощи", которая отправила бригаду врачей к пациенту через десять часов после вызова. Мужчину, который нуждался в медицинской помощи, спасти не смогли.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Пушкинский районный суд приговорил фельдшера станции скорой медицинской помощи №4 к исправительным работам сроком на полгода, также женщина должна выплатить семье пострадавшего 543 тысячи рублей.

Эта история произошла в ноябре прошлого года. На пункт дежурного поступил вызов, фельдшер его приняла. Звонившая женщина сообщила, что ее муж находится в лихорадке и просила срочно направить на адрес бригаду врачей. Фельдшер не зарегистрировала вызов и не организовала выезд бригады "скорой".

В итоге после неоднократных звонков, через десять часов после первого сигнала машину все же отправили к пациенту. Увидев мужчину, врачи приняли решение о немедленной госпитализации.

Пациента доставили в Боткинскую больницу, сразу в реанимацию. Но несмотря на все усилия врачей, он скончался через шесть часов.

В отошении фельдшера, исполнявшей обязанности диспетчера, возбудили уголовное дело. На судебном заседании женщина признала свою вину, раскаялась и принесла извинения семье умершего мужчины.