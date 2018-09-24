На Кубани после ЧП с туристами на аттракционе возбудили дело

Южное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины, по вине которого были травмированы туристы, катавшиеся на аттракционе на побережье Туапсинского района Краснодарского края. Его действия были квалифицированы по ч 1 ст 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителя).

Как уже писала "РГ", инцидент произошел вечером 22 сентября на пляже поселка Джубга. Молодая пара каталась на популярном аттракционе - судно буксировало парашют с прикрепленными к нему туристами. Однако сильным порывом ветра отдыхающих откинуло на линию электросети, в результате чего они получили электротравмы и упали на землю.

- В настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия и судна, которое буксировало парашют. Также допрошены очевидцы произошедшего, пострадавшие и подозреваемый, - рассказали в ведомстве.

По данным правоохранителей, оба пострадавших сейчас находятся в местной больнице.