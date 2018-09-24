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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Таганроге из-за энтеровирусной инфекции закрыли школу

Текст: Николай Грищенко

В Таганроге временно приостановлена деятельность школы №25. Образовательное учреждение закрыто на дезинфекцию.

"Это необходимая мера безопасности в связи с дезинфекцией помещений вирулицидными препаратами, которая проводится в отсутствие школьников. Причиной дезинфекции послужило выявление энтеровирусной инфекции у двоих учеников", - говорится в официальном сообщении администрации Таганрога.

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Другой причиной введения карантина могла стать смерть 14-летнего мальчика, который учился в злополучной школе. Сотрудники регионального управления СК устанавливают причину гибели подростка.Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Планируется, что занятия в учебном учреждении возобновятся 26 сентября.

Отметим, что энтеровирусная инфекция - это множественная группа острых инфекционных заболеваний, которые могут поражать детей и взрослых при заражении вирусами рода Enterovirus - около 100 вирусов. Основной путь передачи энтеровирусной инфекции считается контактно-бытовой, через предметы быта, загрязненные руки и при несоблюдении личной гигиены.

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