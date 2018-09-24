На Урале с экс-сотрудницы ФМС взыскали 7 тысяч за ошибочный пол

Семь тысяч рублей взыскал Минфин с бывшей сотрудницы свердловского управления ФМС за неправильно указанный в документах пол.

"В 2013 году пара купила путевку в Таиланд за 78 425 рублей, но улететь в отпуск они не смогли. В аэропорту Кольцово выяснилось, что в загранпаспорте у мужчины указан женский пол. Из страны его не выпустили, и спутница от поездки тоже отказалась. Она обратилась в суд с требованием вернуть стоимость тура и взыскать моральный вред", - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Ленинский районный суд Екатеринбурга взыскал с Минфина РФ в пользу женщины 42 423 рубля, в пользу мужчины - 15 200 рублей.

Тогда же в качестве третьего лица к участию в процессе привлекли управление ФМС области: специалист именно этого учреждения допустила ошибку во время оформления документа. Женщина не отрицала своей вины: по ее словам, причиной невнимательности стала большая нагрузка на работе.

Минфин попытался вернуть с рассеянной работницы ФМС эти 57673 рубля, но райсуд решил иначе. "Предельная материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю, определяется размером получаемой им зарплаты. Районный суд взыскал с работницы ФМС в пользу казны 7 тысяч рублей плюс 400 рублей пошлины", - передает пресс-служба областной инстанции.

Истец обжаловал это решение, но облсуд оставил его в силе.